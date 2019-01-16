В поселке Мирный «черный» лесоруб причинил ущерб почти на миллион рублей
Полиция Брянского района предъявила обвинение 57-летнему местному жителю, который подозревается в незаконной рубке леса.
Инцидент произошел возле поселка Мирный. Злоумышленник из поселка Хутор Бор спилил 30 кубометров хвойных деревьев на 800 тыс рублей. Как выяснилось, он ловко подделал разрешающую документацию.
«Уголовное дело завели по части 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с наложением крупного штрафа», - объяснили в пресс-службе УМВД РФ по Брянской области.
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