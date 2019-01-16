Поиск по сайту
Поиск по сайту

В поселке Мирный «черный» лесоруб причинил ущерб почти на миллион рублей

Опубликовано Сегодня, 15:09

Полиция Брянского района предъявила обвинение 57-летнему местному жителю, который подозревается в незаконной рубке леса.

Инцидент произошел возле поселка Мирный. Злоумышленник из поселка Хутор Бор спилил 30 кубометров хвойных деревьев на 800 тыс рублей. Как выяснилось, он ловко подделал разрешающую  документацию.

«Уголовное дело завели по части 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с наложением крупного штрафа», - объяснили в пресс-службе УМВД РФ по Брянской области.

Фото
 690
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • В Брянске будут судить «черного» лесоруба, причинившего ущерб в 19 млн рублей
  • Брянскому «охотнику» за металлом приглянулись радиаторы
  • Жительница Фокинского района лишилась 30 тыс рублей с банковской карты
  • Руководитель брянского ГУПа организовала незаконную рубку леса
  • В Брянской области обнаружена масштабная незаконная вырубка леса
    • Новости регионов
    В подвале дома на улице Бакунина в Смоленске загорелся мусор
    16:20:17 18-01-2019
    Причины пожара устанавливаются.
    В Вязьме пьяный водитель устроил ДТП, в результате которого погиб полицейский
    14:03:54 18-01-2019
    Молодой человек не справился с управлением и вылетел на встречку, где врезался в служебную машину полиции.
    Иномарка Renault сгорела в центре Смоленска
    13:17:24 18-01-2019
    Устанавливаются причина пожара и сумма нанесенного огнем ущерба.
    В Смоленске около «Города мастеров» перевернулся грузовик
    13:08:05 18-01-2019
    В социальной сети были опубликованы фото с места происшествия.
    «Мираторг» создал свыше 1377  рабочих мест в рамках межрегионального проекта КРС в  2018 году
    11:14:43 18-01-2019
    АПХ «Мираторг», крупнейший инвестор в агропромышленный сектор России,  сообщает, что увеличил число рабочих мест в рамках межрегионального проекта расширения производства высококачественной говядины в Брянской, Орловской, Калужской, Тульской, Смоленской  областях в  2018 году на 17%  до 9, 5  тысяч  человек. 
    В Ельне женщина на «легковушке» сбила 12-летнюю школьницу
    10:00:28 18-01-2019
    В результате ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения.
    Лента новостей
    Сегодня, 16:17
    Житель села Творишино зверски убил 27-летнего парня
    Сегодня, 16:06
    В Брянске замечен мужчина в костюме Адама с лыжными палками в руках
    Сегодня, 15:46
    Из Брянска в Крым с декабря 2019-го будут ходить поезда
    Сегодня, 15:09
    В поселке Мирный «черный» лесоруб причинил ущерб почти на миллион рублей
    Сегодня, 14:40
    Брянец «похозяйничал» в доме соседки на 30 тыс рублей
    Сегодня, 14:16
    В Брянске АЗС могут начать продажу бензина по пол-литра
    Сегодня, 13:32
    Жители поселка Мичуринский оказались в снежном плену
    Сегодня, 13:19
    На Крещение в Брянске пустят дополнительный транспорт
    Сегодня, 13:08
    Глава Брянска Александр Хлиманков занял четвертое место в списке первых лиц ЦФО
    Сегодня, 12:28
    Брянец, жестоко расправившийся с собутыльником, предстанет перед судом
    Сегодня, 12:01
    В Севском районе обнаружили бесхозные памятники погибшим при защите Отечества воинам
    Сегодня, 11:34
    В Володарском районе завод выбрасывает в атмосферу вредные вещества
    Сегодня, 11:11
    В стародубском медцентре нарушили права людей с ограниченными возможностями
    Сегодня, 11:03
    Брянец решил подарить знакомой на Рождество чужую норковую шубу
    Сегодня, 10:35
    В Дятьковском районе на пожаре пострадал мужчина
    Сегодня, 10:27
    ДТП около «Мельницы» в Брянске: Range Rover и маршрутка не поделили дорогу
    Сегодня, 10:14
    У брянских собственников отобрали 100 гектаров земли
    Сегодня, 09:58
    Брянский Россельхознадзор вернул в Турцию 9 тонн перца
    Сегодня, 09:52
    Пожар под Брянском: огнеборцы тушили мебельный цех
    Сегодня, 09:39
    В селе Столбово горел частный погреб
    Сегодня, 08:30
    «Халтура» вместо ремонта: брянцы пожаловались на «водопад» в подъезде
    Сегодня, 08:00
    В Новозыбкове сгорела хозяйственная постройка
    Сегодня, 07:00
    В Бежице парень с психическими расстройствами «заминировал» здание
    Вчера, 17:01
    На проспекте Ленина в Брянске автобус и легковое авто не поделили дорогу
    Вчера, 16:00
    Губернатор Богомаз выиграл хоккейный турнир в Суземке
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 11:13
    «Мираторг» создал свыше 1377  рабочих мест в рамках межрегионального проекта КРС в  2018 году 1
    Вчера, 14:46
    Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 1,4 раза по итогам 2018 года
    16-01-2019, 12:48
     «Мираторг» произвёл более 114 тыс. тонн высококачественного мяса птицы в 2018 году 1
    16-01-2019, 11:47
    «Охота на мужчин» в Брянске 1
    15-01-2019, 16:05
    Корпорация «Гринн» может быть заинтересована в своем банкротстве
    Актуальные темы
    Происшествия На дорогах
    Брянец возомнил себя «мастером» парковки
    Общество На дорогах
    Таксисты Брянска рассказали о заработках
    Новости Общество
    В соцсети опубликовали фото Стародубской больницы, похожей на сарай
    Общество На дорогах
    В Брянске замечен «мегапарковщик»
    Происшествия На дорогах
    Пожар в Жуковке: огнеборцы тушили «ВАЗ»
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    О рекламе безрецептурных лекарственных средств

    При поддержке ФАС России разработаны Рекомендации по соблюдению законодательства о рекламе безрецептурных лекарственных средств.

    Ростелеком новости
    Ростелеком» представил брянским застройщикам «Умный дом»

    Ростелеком» представил брянским застройщикам «Умный дом»«Ростелеком» провел для руководителей строительных компаний Брянской области презентацию сервисов и услуг, входящих в комплекс «Умный дом», разработанный в партнёрстве с компанией QTECH.
    РЖД новости
    Противоскользящее покрытие устанавливают на ступеньках моста станции Брянск-Льговский

    Противоскользящее покрытие устанавливают на ступеньках моста станции Брянск-ЛьговскийЖелезнодорожники укладывают специальный противоскользящий настил в тоннельном сходе пешеходного моста станции Брянск-Льговский со стороны улицы Белорусской.

     

    МРСК новости
    Энергетики МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья мобилизованы в связи с наступающими снегами и метелями

    В ближайшие дни на территории ряда регионов Центрального и Приволжского федеральных округов ожидается ухудшение погодных условий: сильный снег, метель, гололед, налипание мокрого снега, снежные заносы.

    РЖД новости
    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебникиПраздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».


    Опора России
    От защиты к росту. Брянские предприниматели активизировались

    От защиты к росту. Брянские предприниматели активизировалисьОбщественная организация предпринимателей «Опора России» на брянской земле становится всЁ более весомой силой.