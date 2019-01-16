Житель села Творишино зверски убил 27-летнего парня

Брянские следователи предъявили обвинение в убийстве 21-летнему парню из села Творишино Гордеевского района.

Инцидент произошел в ночь с 6 на 7 января 2019 года. Молодой человек, будучи пьяным, находился в доме по месту своего жительства. Во время ссоры с 27-летним односельчанином он несколько раз ударил его ножом. От полученных травм парень скончался на месте.

На период следствия обвиняемого будут содержать под стражей.

«Совершение преступления в состоянии опьянения может быть расценено как обстоятельство, отягчающее ответственность», - сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.