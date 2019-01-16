На проспекте Станке Димитрова брянцев возмутил «автохам»
18 января в соцсетях появилась фотография, на которой запечатлен «автохам» на проспекте Станке Димитрова в Брянске.
На снимке видно, что автомобилист оставил свою машину прямо у пешеходного перехода так, что людям из-за нее трудно пройти.
«Проспект Станке Димитрова. Вот такие у нас водители в городе!!! Кто их учит?», - сообщил автор фото.
Пользователи сети, увидев вопиющую ситуацию, пришли в негодование.
«Это все безнаказанность и кумовство. Причем везде, не только на дороге», - поделился Валерий Иванов.
«Там сам по себе пешеходный переход тоже организован неправильно, несмотря на то, что водитель, конечно, не прав в данной ситуации», - прокомментировал Игорь Сухоруков.
Брянец Антон Смолин порекомендовал этот снимок отправить в ГИБДД, где сразу решат вопрос и накажут водителя.
«Зачем сюда присылать? На сайт ГИБДД», - сообщил Антон.
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