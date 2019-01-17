В селе Погребы огнеборцы тушили гараж

18 января в селе Погребы произошел пожар в гараже, расположенном на улице Школьной; пострадавших не было.

Сведения о возгорании спасатели 41-й и 31-й частей получили в 16:29. Через 20 минут они прибыли на место. Как оказалось, горел частный гараж размером 10х5 метров.

«На тушение работало два ручных ствола. В 17.07 пламя локализовали, в 17.27 ликвидировали. Пострадавших не было. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе МЧС области.