В деревне Бордовичи «жарким» выдался банный день

18 января в селе Бордовичи Брянской области загорелась частная баня, обошлось без пострадавших.

Пожар случился в 16:37, о нем сразу поступила информация спасателям, которые прибыли на помощь через 10 минут. Оказалось, что пламя охватило потолочное перекрытие кирпичной бани размером 12х5 метров.

«В 17.15 огонь локализовали, в 17.21 - ликвидировали. Пострадавших не было. Причину выяснят эксперты», - объяснили в пресс-службе МЧС области.