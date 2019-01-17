В деревне Бордовичи «жарким» выдался банный день
18 января в селе Бордовичи Брянской области загорелась частная баня, обошлось без пострадавших.
Пожар случился в 16:37, о нем сразу поступила информация спасателям, которые прибыли на помощь через 10 минут. Оказалось, что пламя охватило потолочное перекрытие кирпичной бани размером 12х5 метров.
«В 17.15 огонь локализовали, в 17.21 - ликвидировали. Пострадавших не было. Причину выяснят эксперты», - объяснили в пресс-службе МЧС области.
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