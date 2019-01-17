На Бежицкой в Брянске иномарка попала в «ловушку»
19 января в областном центре на Бежицкой произошла неприятная история – у дома №23 в канализационный люк угодила иномарка.
Инцидент случился около половины пятого вечера. На опубликованном фото видно, что правое переднее колесо автомобиля Honda оказалось в сливном отверстии. Очевидцы говорят, такое могли произойти, поскольку крышка была плохо закрыта. Иномарка получила механические повреждения.
Пользователи, увидев ситуацию, порекомендовали хозяину обратиться в профильные службы и суд.
«Я понял, почему мой отец, обучая меня управлению авто, всегда говорил - не наезжай на люк! Или объедь, или между колёс пропусти! 30 лет я мучился этим вопросом! 18 лет старательно объезжал люки!» – сообщил Андрей Растворов.
«Это ход в купель открылся», - пошутил Юрий Поливода.
«В прошлом году мне в суде рассказывали по подобному случаю водоканал привлекли и водителю выплатили за ремонт», - поделился Василий Ветров.
«Надо все это дело через ГАИ зафиксировать, и кое-кто получил бы», – поделилась Татьяна Браун.
Напомним, в районе «БУМа» в Брянске появился «ловец» автомобилей.
13 сентября 2018 года брянцы сообщили о «ловце» для пешеходов на Коммунальной 77.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи О рекламе безрецептурных лекарственных средств
При поддержке ФАС России разработаны Рекомендации по соблюдению законодательства о рекламе безрецептурных лекарственных средств.
«Ростелеком» провел для руководителей строительных компаний Брянской области презентацию сервисов и услуг, входящих в комплекс «Умный дом», разработанный в партнёрстве с компанией QTECH.
Железнодорожники укладывают специальный противоскользящий настил в тоннельном сходе пешеходного моста станции Брянск-Льговский со стороны улицы Белорусской.
В ближайшие дни на территории ряда регионов Центрального и Приволжского федеральных округов ожидается ухудшение погодных условий: сильный снег, метель, гололед, налипание мокрого снега, снежные заносы.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Общественная организация предпринимателей «Опора России» на брянской земле становится всЁ более весомой силой.