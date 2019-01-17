На Бежицкой в Брянске иномарка попала в «ловушку»

19 января в областном центре на Бежицкой произошла неприятная история – у дома №23 в канализационный люк угодила иномарка.

Инцидент случился около половины пятого вечера. На опубликованном фото видно, что правое переднее колесо автомобиля Honda оказалось в сливном отверстии. Очевидцы говорят, такое могли произойти, поскольку крышка была плохо закрыта. Иномарка получила механические повреждения.

Пользователи, увидев ситуацию, порекомендовали хозяину обратиться в профильные службы и суд.

«Я понял, почему мой отец, обучая меня управлению авто, всегда говорил - не наезжай на люк! Или объедь, или между колёс пропусти! 30 лет я мучился этим вопросом! 18 лет старательно объезжал люки!» – сообщил Андрей Растворов.

«Это ход в купель открылся», - пошутил Юрий Поливода.

«В прошлом году мне в суде рассказывали по подобному случаю водоканал привлекли и водителю выплатили за ремонт», - поделился Василий Ветров.

«Надо все это дело через ГАИ зафиксировать, и кое-кто получил бы», – поделилась Татьяна Браун.

Напомним, в районе «БУМа» в Брянске появился «ловец» автомобилей.

13 сентября 2018 года брянцы сообщили о «ловце» для пешеходов на Коммунальной 77.