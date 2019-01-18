В Унече местным жителям не удалось попариться в бане на Крещение

Частная баня 19 января загорелась в Унече на первом переулке Ломоносова, обошлось без пострадавших.

Сведения о пожаре спасателям 39-й части поступили в 21:20. Через шесть минут они выехали на место на двух автоцистернах. Как оказалось, пламя охватило баню размером 3х5 метров.

«На тушение работало два ручных пожарных ствола. В 21.33 огонь локализовали, в 21.53 ликвидировали. Пострадавших не было. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе МЧС области.

Напомним, 18 января в селе Бордовичи «жарким» выдался банный день.