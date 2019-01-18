В селе Супонево на пожаре пострадал один человек
Крещенский день для жителей села Супонево выдался очень «жарким» - на улице Тимоновской сгорел жилой дом; пострадал один человек.
Информация о пожаре огнеборцам первой и восьмой частей поступила в 20:30. За десять минут они на трех автоцистернах прибыли по адресу. К тому времени дом размером 6х4 метров был полностью в пламени. Через 32 минуты огонь локализовали, еще через 13 ликвидировали.
«Есть пострадавший. Причина устанавливается. Напоминаем: будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов. Берегите свое жилье и жизнь от огня!» - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Брянской области.
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