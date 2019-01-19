На улице Спартаковской в Брянске произошло ДТП с иномарками

20 января в областном центре на улице Спартаковской случилась авария с участием иномарок, фото происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы.

Инцидент произошел около шести вечера. Как рассказали свидетели, автомобили столкнулись лоб в лоб. От удара обе машины получили серьезные повреждения. Были ли в ДТП пострадавшие, неизвестно.

Официальных данных об происшествии не поступало.