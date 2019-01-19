Пожар на Белорусской в Брянске: огнеборцы тушили жилой дом

20 января в областном центре произошел пожар в жилом доме, расположенном на улице Белорусской; обошлось без пострадавших.

Информация о возгорании спасателям первой, третьей частей поступила в 18:11. Через семь минут сотрудники МЧС прибыли на место на двух автоцистернах.

Как выяснилось, горел жилой дом размером 8х10 метров по площади.

«На тушение работало три ручных ствола и три звена газодымозащитной службы. В 18.43 пламя локализовали, в 18.58 ликвидировали. Пострадавших не было. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе МЧС области.