Пожар на Белорусской в Брянске: огнеборцы тушили жилой дом
20 января в областном центре произошел пожар в жилом доме, расположенном на улице Белорусской; обошлось без пострадавших.
Информация о возгорании спасателям первой, третьей частей поступила в 18:11. Через семь минут сотрудники МЧС прибыли на место на двух автоцистернах.
Как выяснилось, горел жилой дом размером 8х10 метров по площади.
«На тушение работало три ручных ствола и три звена газодымозащитной службы. В 18.43 пламя локализовали, в 18.58 ликвидировали. Пострадавших не было. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе МЧС области.
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