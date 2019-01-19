В Бежицком районе горела иномарка

20 января в Брянске на улице Гончарова загорелась иномарка, пострадавших не было.

Информацию о пожаре спасатели 12-й части получили 23:38. На место отправились сотрудники МЧС на двух автоцистернах. Через семь минут они прибыли. Как оказалось, горел моторный отсек легковушки.

«На тушение работал ручной ствол. В 23.46 огонь локализовали, в 23.48 ликвидировали. Пострадавших нет. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе МЧС области.