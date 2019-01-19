В Белых Берегах 15-летнего брянца сбил 22-летний мотоциклист
Авария с участием мотоцикла IRBIS BS250-18 (IV) TTR250R произошла в Белых Берегах на улице Пролетарской 20 января, пострадал 15-летний мальчик.
Инцидент произошел около восьми вечера. 22-летний водитель мотоцикла ехал со стороны улицы Коминтерна на Ромашина и наехал на пешехода, который пересекал дорогу в неположенном месте.
Сотрудники ГИБДД информацию о поступившем пациенте получили в 19:56. Выяснилось, что у пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушибы и ссадины лица. Врачи, назначив лечение, отпустили его домой.
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