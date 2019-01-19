В поселке Ардонь на пожаре погиб мужчина
Жилой дом загорелся на улице Осипенко в поселке Ардонь Клинцовского района 20 января.
Сообщение о пожаре дежурный управления МЧС получил в 23:36. Через десять минут спасатели 10-й части прибыли по адресу. К тому времени, частный дом размером 6х8 метров охватило пламя.
«В 23.54 огонь был локализован, в 00.06 ликвидирован», - сообщили в управлении МЧС.
Во время возгорания погиб 44-летний мужчина.
Причина устанавливается.
Напомним, 20 января на улице Белорусской в областном центре случилось возгорание в жилом доме.
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