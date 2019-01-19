В поселке Ардонь на пожаре погиб мужчина

Жилой дом загорелся на улице Осипенко в поселке Ардонь Клинцовского района 20 января.

Сообщение о пожаре дежурный управления МЧС получил в 23:36. Через десять минут спасатели 10-й части прибыли по адресу. К тому времени, частный дом размером 6х8 метров охватило пламя.

«В 23.54 огонь был локализован, в 00.06 ликвидирован», - сообщили в управлении МЧС.

Во время возгорания погиб 44-летний мужчина.

Причина устанавливается.

Напомним, 20 января на улице Белорусской в областном центре случилось возгорание в жилом доме.