В Сураже на улице Белорусской случилось возгорание
21 января загорелся грузовик на улице Белорусской в Сураже, пострадавших не было.
Пожар произошел в 06:05. Через две минуты спасатели 18-й части на двух автоцистернах прибыли по адресу и погасили огонь, охвативший грузовик.
«На тушение работало два ручных ствола. В 06.08 пламя локализовали, в 06.11 ликвидировали. Пострадавших не было. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе МЧС области.
Напомним, 20 января на улице Гончарова горела иномарка.
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