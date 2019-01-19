В Сураже на улице Белорусской случилось возгорание

21 января загорелся грузовик на улице Белорусской в Сураже, пострадавших не было.

Пожар произошел в 06:05. Через две минуты спасатели 18-й части на двух автоцистернах прибыли по адресу и погасили огонь, охвативший грузовик.

«На тушение работало два ручных ствола. В 06.08 пламя локализовали, в 06.11 ликвидировали. Пострадавших не было. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе МЧС области.

Напомним, 20 января на улице Гончарова горела иномарка.