В Злынковском районе при пожаре заживо сгорел 54-летний мужчина

21 января в деревне Барки на улице Зеленая случился пожар в частном доме, в итоге погиб мужчина.

На место происшествия за 18 минут прибыли огнеборцы 38-й части на трех автоцистернах. К этому времени, строение полностью охватило пламя. На тушение подавали два ручных ствола.

«В 08.33 огонь локализовали, в 08.50 ликвидировали. В результате пожара погиб 54-летний мужчина. Причина случившегося неизвестна», - объяснили в пресс-службе регионального МЧС.

Напомним, в поселке Ардонь погиб во время пожара местный житель.