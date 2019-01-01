Недалеко от Брянска автомобилист на Audi оказался в кювете

21 января недалеко от въезда в областной центр произошла авария с участием иномарки Audi, о происшествии рассказали в соцсетях очевидцы.

На опубликованных снимках можно увидеть, что легковушка Audi оказалась в кювете. Что стало причиной ДТП, неизвестно. На месте работали сотрудники ГИБДД.

Официальных данных о происшествии не было.