Пожар в Жуковке: огнеборцы тушили квартиру в пятиэтажке

21 января в Жуковке на улице Мальцева загорелась квартира в пятиэтажном доме, обошлось без пострадавших.

Информация о пожаре поступила спасателям 34-й части в 19:56. Через три минуты они были на месте. Как выяснилось, в квартире горели кресло и телевизор на площади трех квадратных метров.

В тушении пламени задействовали ручной ствол и звено газодымозащитной службы. Огонь локализовали в 20:05, еще через минуту ликвидировали.

«Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе МЧС области.