Пожар в Жуковке: огнеборцы тушили квартиру в пятиэтажке
21 января в Жуковке на улице Мальцева загорелась квартира в пятиэтажном доме, обошлось без пострадавших.
Информация о пожаре поступила спасателям 34-й части в 19:56. Через три минуты они были на месте. Как выяснилось, в квартире горели кресло и телевизор на площади трех квадратных метров.
В тушении пламени задействовали ручной ствол и звено газодымозащитной службы. Огонь локализовали в 20:05, еще через минуту ликвидировали.
«Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе МЧС области.
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