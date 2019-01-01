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Пожар в Жуковке: огнеборцы тушили квартиру в пятиэтажке

Опубликовано Сегодня, 06:30

21 января в Жуковке на улице Мальцева загорелась квартира в пятиэтажном доме, обошлось без пострадавших.

Информация о пожаре поступила спасателям 34-й части в 19:56. Через три минуты они были на месте. Как выяснилось, в квартире горели кресло и телевизор на площади трех квадратных метров.

В тушении пламени задействовали ручной ствол и звено газодымозащитной службы. Огонь локализовали в 20:05, еще через минуту ликвидировали.

«Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе МЧС области.

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