В Клинцах огнеборцы тушили легковушку
22 января в Клинцах на улице Ворошилова загорелся легковой автомобиль, пострадавших не было.
Инцидент произошел около трех ночи. На место выезжали спасатели на двух автоцистернах. Как выяснилось, горел моторный отсек легковой машины. На тушение подавали один ручной ствол.
В течение пары минут огнеборцы устранили пламя.
Напомним, 20 января на улице Гончарова горела иномарка.
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