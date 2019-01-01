В канализационном люке Бежицкого района горела постель

22 января в поселке Октябрьский на улице Малоозерной Бежицкого района произошел пожар в канализационном люке, на место выезжали спасатели на двух автоцистернах 12-й и 33-й частей.

Сведения о возгорании в дежурную часть управления МЧС поступили в 02:59. Через шесть минут огнеборцы прибыли по адресу. Как оказалось, в шахте канализационного люка размером 3х3 метра тлели постельные принадлежности по площади одного квадратного метра.

На тушение работал один ручной ствол, использовали звено газодымозащитной службы.

«В 03.25 пламя локализовали, в 03.26 ликвидировали. Пострадавших нет. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе МЧС области.