В Клинцах пенсионер на «ВАЗе» устроил ДТП, два человека в больнице

39-летняя женщина – водитель Ford Fusion, а также 66-летний мужчина, управлявший «ВАЗом», получили травмы после ДТП, которое произошло 21 января на улице Свердлова в Клинцах.

Авария случилась в половине девятого утра. По предварительным данным, 66-летний водитель «ВАЗа-21041», двигаясь со стороны Фрунзе в направлении улицы 8 Марта, не уступил дорогу Ford Fusion под управлением 39-летней женщины-водителя.

«В результате ДТП 39-летняя женщина-водитель автомобиля Ford Fusion с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, госпитализирована», - объяснили в пресс-службе ГИБДД области.

Также госпитализировали и 66-летнего водителя «ВАЗа-21041», врачи поставили ему диагноз - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей головы.