В Клинцах пенсионер на «ВАЗе» устроил ДТП, два человека в больнице
39-летняя женщина – водитель Ford Fusion, а также 66-летний мужчина, управлявший «ВАЗом», получили травмы после ДТП, которое произошло 21 января на улице Свердлова в Клинцах.
Авария случилась в половине девятого утра. По предварительным данным, 66-летний водитель «ВАЗа-21041», двигаясь со стороны Фрунзе в направлении улицы 8 Марта, не уступил дорогу Ford Fusion под управлением 39-летней женщины-водителя.
«В результате ДТП 39-летняя женщина-водитель автомобиля Ford Fusion с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, госпитализирована», - объяснили в пресс-службе ГИБДД области.
Также госпитализировали и 66-летнего водителя «ВАЗа-21041», врачи поставили ему диагноз - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей головы.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи О рекламе безрецептурных лекарственных средств
При поддержке ФАС России разработаны Рекомендации по соблюдению законодательства о рекламе безрецептурных лекарственных средств.
По решению президента «Ростелекома» Михаила Осеевского, отменена плата за внутризоновые телефонные соединения – на любые стационарные телефоны в пределах региона установки таксофона универсальной услуги связи (УУС). Ранее компания обнулила стоимость местных телефонных соединений в рамках оказания УУС.
С 20 января пассажиры поездов дальнего следования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") смогут приобрести билеты по невозвратным тарифам. Совершить поездку по невозвратному билету можно будет с 19 апреля.
В ближайшие дни на территории ряда регионов Центрального и Приволжского федеральных округов ожидается ухудшение погодных условий: сильный снег, метель, гололед, налипание мокрого снега, снежные заносы.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Общественная организация предпринимателей «Опора России» на брянской земле становится всЁ более весомой силой.