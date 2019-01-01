В Сураже «разоблачили» нетрезвого прохожего с набитым за плечами мешком

Полиция Суражского района задержала ранее судимого 57-летнего жителя Мглинского района, который подозревается в краже со взломом.

О странном пьяном мужчине, который ходил по улицам райцентра с туго набитым мешком за плечами, правоохранителям сообщили очевидцы. Когда стражи порядка остановили гражданина, тот не мог внятно объяснить, откуда в его мешке взялись мобильный телефон, телевизионная приставка и продукты.

В отделении задержанный объяснил, что проник в дом к 55-летнему знакомому, пока последнего не было на месте, забрал приглянувшиеся вещи.

Украденное вернули владельцу. На подозреваемого завели уголовное дело по ч. 3 статьи 158 УК РФ «Кража», ему грозит до шести лет. До суда задержанный будет находиться под стражей.