Брянский уголовник, убивший в Клинцах 15-летнюю девочку, предстанет перед судом

Следователи Брянской области завершили расследование уголовного дела 38-летнего жителя Клинцов, который обвиняется в убийстве 15-летней девочки.

Сотрудники следкома собрали достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело передадут прокурору для утверждения обвинительного заключения.

«Рецидив преступлений и их совершение в состоянии опьянения может быть расценено как обстоятельство, отягчающее ответственность», - сообщили в пресс-службе СУ СК.

История произошла в половине десятого вечера 10 октября 2018 года в Клинцах. Нетрезвый обвиняемый проследил за случайной прохожей, в безлюдном месте напал на нее и отобрал мобильный телефон. 15-летняя девушка стала кричать и попыталась оказать сопротивление, после этого злоумышленник пять раз ударил ее ножом, причинив не совместимые с жизнью ранения.

На раскрытие преступления ушло не менее двух недель. По месту жительства мужчины обнаружили орудие преступления и похищенный телефон. Свою вину в преступлении обвиняемый признал полностью. Ранее мужчина был судим за совершение кражи и грабежей.