В Климово огнеборцы тушили баню
22 января в поселке Климово на улице Ковалевского загорелась частная баня, обошлось без пострадавших.
Пожар случился в начале девятого вечера. Спасатели 22-й части прибыли на место происшествия через две минуты после получения информации.
Как выяснилось, горела баня на площади одного квадратного метра. В тушении задействовали один ручной ствол. Через минуту пламя локализовали, еще через две – к 20:23 - ликвидировали.
Причина устанавливается.
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