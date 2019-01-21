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В Климово огнеборцы тушили баню

Опубликовано Сегодня, 06:00

22 января в поселке Климово на улице Ковалевского загорелась частная баня, обошлось без пострадавших.

Пожар случился в начале девятого вечера. Спасатели 22-й части прибыли на место происшествия через две минуты после получения информации.

Как выяснилось, горела баня на площади одного квадратного метра. В тушении задействовали один ручной ствол. Через минуту пламя локализовали, еще через две – к 20:23 - ликвидировали.

Причина устанавливается.

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