В Супонево поздно вечером горел ларек

22 января в поселке Супонево случился пожар в ларьке, на тушение выезжали спасатели восьмой и первой частей на двух автоцистернах.

Сообщение о возгорании в оперативную дежурную смену управления МЧС поступило в 21:54. Через семь минут огнеборцы прибыли по адресу. Выяснилось, что горел частный ларек размером 2х2 метра по площади.

В гашении задействовали один ручной ствол.

За девять минут огонь локализовали, еще через две ликвидировали.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Причину выяснят эксперты.