Пожар в Сельцо: огнеборцы гасили легковушку

Также известно, что в 2018 году в брак вступили 2489 смоленских пар.

Следователям предстоит установить все обстоятельства преступления, а также роли каждого из его участников.

Потерпевший госпитализирован в больницу с колото-резаными ранами. По факту возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый задержан. В его доме нашли и изъяли похищенное.

15 января председатель Смоленской областной думы Игорь Ляхов встретился с редакторами и журналистами средств массовой информации, признанными лауреатами традиционного областного конкурса по освещению в СМИ деятельности представительных органов власти Смоленской области. Заслуженные награды получили представители двадцати двух областных и районных газет, теле- и радиоканалов.

Контейнеры, заваленные отходами «с горкой», кучи мусорных пакетов за пределами контейнерных площадок и «раскаленные добела» от жалоб телефоны «горячей линии» - с этими проблемами Смоленщина столкнулась в первые дни 2019 года. Что стало тому причиной, выясняли на совещании в администрации региона, прошедшем под председательством губернатора.акже участвует оператор-перевозчик.

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«Пострадавших нет. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В 07:31 огонь локализовали, в 07:32 ликвидировали.

В тушении спасатели использовали один ручной ствол.

Спасателям информация о возгорании поступила в 07:07. Через шесть минут сотрудники МЧС шестой части на двух автоцистернах отправились на место. К этому времени моторный отсек легковушки охватило пламя.

23 января в Сельцо на улице Ленина случился пожар в легковом автомобиле, пострадавших не было.

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