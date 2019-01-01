Житель Самары обманул брянцев почти на миллион рублей

28-летний молодой человек из Самары предстанет перед Новозыбковским судом за мошенничество, совершенное в отношении 29 жителей Брянской области.

История произошла в первой декаде декабря 2018 года. Обвиняемый случайно набирал абонентские номера с помощью мобильного телефона, звонил гражданам, представляясь сотрудником полиции, чтобы сообщить о том, что якобы их родственник попал в ДТП, где пострадал человек. За решение вопроса он требовал деньги.

Жертвами злоумышленника стали 29 жителей Брянской области, общая сумма похищенных средств превысила 900 тыс рублей.

Как выяснилось, в 2017 году мужчина был осужден за совершение девяти аналогичных преступлений к 2 с половиной годам лишения свободы условно.