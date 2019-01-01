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В Брянске будут судить автомобилиста, из-за которого погибла 22-летняя девушка

Опубликовано Сегодня, 10:47

Уголовное дело 24-летнего водителя «Лады Приоры», устроившего ДТП, где погибла 22-летняя пассажирка, направили в Бежицкий райсуд для рассмотрения по существу.

Авария случилась около трех ночи пятого ноября 2018 года у дома №134 на улице Бежицкой. 24-летний нетрезвый парень, управляя «Ладой», врезался в опору линий электропередачи. В итоге девушка, которая ехала на пассажирском сидении, скончалась на месте.

«Обвинение предъявили по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет», - сообщили в пресс-службе МВД области.

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