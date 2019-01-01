У брянца загорелся мусор в гараже

Также известно, что в 2018 году в брак вступили 2489 смоленских пар.

Следователям предстоит установить все обстоятельства преступления, а также роли каждого из его участников.

Потерпевший госпитализирован в больницу с колото-резаными ранами. По факту возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый задержан. В его доме нашли и изъяли похищенное.

15 января председатель Смоленской областной думы Игорь Ляхов встретился с редакторами и журналистами средств массовой информации, признанными лауреатами традиционного областного конкурса по освещению в СМИ деятельности представительных органов власти Смоленской области. Заслуженные награды получили представители двадцати двух областных и районных газет, теле- и радиоканалов.

Контейнеры, заваленные отходами «с горкой», кучи мусорных пакетов за пределами контейнерных площадок и «раскаленные добела» от жалоб телефоны «горячей линии» - с этими проблемами Смоленщина столкнулась в первые дни 2019 года. Что стало тому причиной, выясняли на совещании в администрации региона, прошедшем под председательством губернатора.акже участвует оператор-перевозчик.

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Получив информацию о происшествии в 09:22, сотрудники МЧС на двух автоцистернах отправились по адресу. Через четыре минуты они прибыли. Как оказалось, горел мусор внутри гаража. На тушение работал ручной ствол. Через три минуты пламя локализовали, еще через 16 ликвидировали.

23 января в Фокино на улице Карла Маркса произошел пожар в гараже, на место выезжали спасатели 35-й части.

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