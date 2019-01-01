У брянца загорелся мусор в гараже
23 января в Фокино на улице Карла Маркса произошел пожар в гараже, на место выезжали спасатели 35-й части.
Получив информацию о происшествии в 09:22, сотрудники МЧС на двух автоцистернах отправились по адресу. Через четыре минуты они прибыли. Как оказалось, горел мусор внутри гаража. На тушение работал ручной ствол. Через три минуты пламя локализовали, еще через 16 ликвидировали.
Причина устанавливается.
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