Брянский суд не сжалился над тремя белобережскими жителями за незаконную торговлю оружием

Трое жителей поселка Белые Берега признаны виновными в преступлениях, связанных с незаконным оборотом оружия; соответствующий приговор Фокинского райсуда вступил в силу.

История происходила в октябре и декабре 2018 года. Сообщники сбыли за 20 тыс рублей пистолет «Браунинг», за 40 тыс рублей револьвер системы «Наган» и патроны. Помимо этого, они хранили огнестрельное оружие и боеприпасы, а один из них еще и различные взрывные устройства вплоть до минометных мин. Преступников задержали сотрудники регионального управления ФСБ.

Дело рассмотрели в особом порядке, подсудимые признали себя виновными.

«Суд приговорил Артура Адаменко за совершение преступлений, предусмотренных ч.ч. 1 и 2 ст. 222, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ, к 4 годам 9 месяцам лишения свободы со штрафом 50 тыс. руб. с отбыванием в ИК общего режима», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Романа Шутя признали виновным в преступлении по ч. ч. 1 и 2 ст. 222 УК РФ и приговорили к трем с половиной годам лишения свободы со штрафом 30 тыс рублей с отбыванием в колонии общего режима.

Алексею Кузерину по ч. 2 ст. 222 УК РФ назначили наказание в виде 2 с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Адаменко, Шуть и их адвокаты оспорили приговор в апелляционном порядке, посчитав назначенное наказание чрезмерно суровым, они просили вышестоящий суд применить к ним ст. 73 УК РФ «Условное осуждение».

В Брянском областном суде не нашли оснований для их удовлетворения. Приговор оставлен без изменения.