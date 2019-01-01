Серьезное ДТП на Московском проспекте в Брянске: есть пострадавшие

Авария с участием двух легковых машин произошла в Фокинском районе областного центра на Московском проспекте 23 января, в ДТП пострадали несколько человек.

Инцидент случился около девяти вечера недалеко от дома №66. В результате столкновения один из автомобилей влетел в ограждение.

На место прибыли медики, полиция.

В управлении МЧС информацию о происшествии тоже подтвердили. На место выезжали спасатели сразу нескольких частей (АЦ ПСЧ-3, МАСК СПСЧ, ПСО Брянска).

«В результате ДТП есть пострадавший», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты выяснят, по какой причине произошла авария.

Фото - кадр видео.