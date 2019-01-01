В Новых Дарковичах семья осталась без дачи

23 января в поселке Новые Дарковичи Брянского района произошел пожар на частной даче, обошлось без пострадавших.

Информацию о возгорании спасатели получили в 18:32. Через 18 минут огнеборцы 35-й и 12-й частей прибыли на место на двух автоцистернах.

Как оказалось, горела дача размером 4х6 метров. В тушении задействовали один ручной ствол. Через 25 минут пламя погасили, еще через 15 минут ликвидировали полностью.

Причина выясняется.