В селе Воронок горел частный дом
24 января в селе Воронок Стародубского района произошел пожар в частном доме, пострадавших не было.
Информация о возгорании спасателям ОП «Воронок» и «Понуровка» поступила в 01:25. Через три минуты они на двух автоцистернах отправились на место. Выяснилось, горела крыша жилого дома размером 9х4 метра. На тушение подавали два ручных ствола.
«В 01.54 пламя локализовали, в 02.17 ликвидировали.Пострадавших нет. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе МЧС области.
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