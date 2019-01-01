В селе Воронок горел частный дом

24 января в селе Воронок Стародубского района произошел пожар в частном доме, пострадавших не было.

Информация о возгорании спасателям ОП «Воронок» и «Понуровка» поступила в 01:25. Через три минуты они на двух автоцистернах отправились на место. Выяснилось, горела крыша жилого дома размером 9х4 метра. На тушение подавали два ручных ствола.

«В 01.54 пламя локализовали, в 02.17 ликвидировали.Пострадавших нет. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе МЧС области.

Напомним, 23 января в Новых Дарковичах семья осталась без дачи.