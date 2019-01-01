Осужден брянец, устроивший во Мглине ДТП с пострадавшими
Суд признал 24-летнего жителя Мглинского района, совершившего ДТП, виновным и приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
Кроме этого, парня лишили на полтора года водительских прав.
Приговор не вступил в законную силу. Обвинение поддержала прокуратура района.
15 августа 2018 года молодой человек, будучи пьяным, управлял автомобилем «ВАЗ 21093», при этом в салоне находились двое нетрезвых знакомых. На одной из улиц Мглина он врезался в стоящую на обочине «Газель». В результате пассажиры «ВАЗа» получили телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.
В подготовительной части судебного заседания потерпевшие заявили ходатайства о прекращении уголовного дела, потому что помирились с подсудимым. Государственный обвинитель возражал против прекращения дела, поскольку подсудимого ранее уже привлекали к административной ответственности за управление транспортом в пьяном виде. Суд согласился с позицией обвинителя и отказал в прекращении дела, постановил обвинительный приговор.
«Ни подсудимый, ни потерпевшие в судебном заседании не смогли пояснить обстоятельства ДТП, указав, что были настолько пьяны, что не помнят, где ехали, и что произошло. Однако представленных доказательств оказалось достаточно для признания водителя виновным», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
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