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В Брянск в поездах хотели завезти около тонны мяса

Опубликовано Сегодня, 14:29

Специалисты Россельхознадзора с 14 по 24 января предотвратили ввоз на территорию Брянской области около тонны мяса неизвестного происхождения.

Мероприятия проводились на железнодорожных станциях «Брянск-Орловский» и «Суземка». Всего было обнаружено 500 кило мяса и 345 килограммов готовой мясной продукции. Товар везли граждане Молдавии и Украины в пассажирских поездах. Ни у кого из них не было ветеринарных сопроводительных документов. На продукции не имелось маркировки, а также нарушены были условия транспортировки.

Небезопасный груз изъяли из пассажирского состава и возвратили на сопредельную территорию под контролем таможенной службы. Владельцев привлекли к административной ответственности.

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