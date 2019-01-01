В Брянск в поездах хотели завезти около тонны мяса
Специалисты Россельхознадзора с 14 по 24 января предотвратили ввоз на территорию Брянской области около тонны мяса неизвестного происхождения.
Мероприятия проводились на железнодорожных станциях «Брянск-Орловский» и «Суземка». Всего было обнаружено 500 кило мяса и 345 килограммов готовой мясной продукции. Товар везли граждане Молдавии и Украины в пассажирских поездах. Ни у кого из них не было ветеринарных сопроводительных документов. На продукции не имелось маркировки, а также нарушены были условия транспортировки.
Небезопасный груз изъяли из пассажирского состава и возвратили на сопредельную территорию под контролем таможенной службы. Владельцев привлекли к административной ответственности.
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