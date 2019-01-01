В Брянске «накрыли» группу «охотников» за автоколесами
Полиция задержала троих жителей Володарского района возрастом 17, 22 и 24 года, их подозревают в похищении колес с автомашин.
Как выяснили сыщики, молодые люди совершали кражи с иномарок. Разували припаркованный во дворах города транспорт по ночам. Похищенное продавали по газетным объявлениям.
При обыске задержанных в их гараже правоохранители обнаружили четыре колеса, которые недавно сняли с дорогостоящей иномарки.
«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет», - сообщили в пресс-службе регионального МВД.
У полиции есть улики по трем преступлениям задержанных. Однако сыщики предполагают, что у парней гораздо больше жертв. Следователи проверяют причастность их к аналогичным преступлениям на территории Брянска и его окрестностей.
Совершеннолетние задержанные до суда будут находиться под стражей.
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