Сотрудника брянского УФСИН подозревают во взятке в 116 тыс рублей
Следователи Брянской области возбудили второе уголовное дело в отношении работника уголовно-исполнительной инспекции, мужчина подозревается в получении взятки за незаконные действия.
История продолжалась с декабря 2017 по октябрь 2018 года. Представитель власти лично и через посредника получил 116 тыс рублей. За эти деньги он освободил от отбытия женщину, которую поставили на учет в инспекции в связи осуждением к двум годам исправительных работ.
По первому эпизоду гражданину ранее предъявили обвинение во взятке в 30 тысяч рублей за совершение аналогичного преступления.
Преступление выявили сотрудники региональных управлений ФСБ и ФСИН.
«Уголовные дела соединили в одно производство, расследование продолжается. Обвиняемый содержится под стражей», - объяснили в пресс-службе СУ СК.
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