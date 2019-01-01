Сотрудника брянского УФСИН подозревают во взятке в 116 тыс рублей

Следователи Брянской области возбудили второе уголовное дело в отношении работника уголовно-исполнительной инспекции, мужчина подозревается в получении взятки за незаконные действия.

История продолжалась с декабря 2017 по октябрь 2018 года. Представитель власти лично и через посредника получил 116 тыс рублей. За эти деньги он освободил от отбытия женщину, которую поставили на учет в инспекции в связи осуждением к двум годам исправительных работ.

По первому эпизоду гражданину ранее предъявили обвинение во взятке в 30 тысяч рублей за совершение аналогичного преступления.

Преступление выявили сотрудники региональных управлений ФСБ и ФСИН.

«Уголовные дела соединили в одно производство, расследование продолжается. Обвиняемый содержится под стражей», - объяснили в пресс-службе СУ СК.