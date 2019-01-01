В Брянске перед судом предстанут члены банды за незаконный сбыт амфетамина

Бежицкий райсуд рассмотрит уголовное дело шести участников организованной группы, которых обвиняют в незаконном сбыте психотропных веществ в значительном размере.

Согласно расследованию, упомянутые лица с июля 2017 года по февраль 2018 года в Брянской области незаконно сбывали самостоятельно изготовленный амфетамин с помощью «закладок».

В феврале 2018 года деятельность организованной группы раскрыли и пресекли сотрудники правоохранительных органов.

«За совершение указанных преступлений уголовным законодательством РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет», - сообщили в пресс-службе ведомства.