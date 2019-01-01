В Жуковке трое подростков избили охранника магазина и полицейского

Суд Жуковского района признал троих 16-летних подростков виновными в грабеже и применении насилия в отношении представителя власти и вынес наказание.

Двоих парней приговорили к одному году и трем месяцам лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии, девушку оштрафовали на 15 тыс рублей.

Подсудимые вину признали, объяснив свои действия нахождением в нетрезвом виде, а также попросили прощения у потерпевших.

Прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу.

Приговор не вступил в законную силу.

Сам инцидент случился 9 мая 2018 гола около девяти вечера. Трое подростков, будучи нетрезвыми, не имея денег и желая выпить спиртного, пришли в магазин самообслуживания «Светофор» в Жуковке. Со стеллажей с продуктами они взяли несколько палок колбасы и бутылок с алкоголем и попытались вынести без оплаты. Их остановила продавец магазина, потребовав оплату. Тогда молодые злоумышленники попытались убежать, но их остановил охранник. Последнего они повалили на землю и стали бить.

На место вызвали полицию. Не желая быть доставленными в отделение, парни несколько раз ударили полицейского, а девушка укусила его за руку.