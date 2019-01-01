Брянец, ударивший участкового, отправлен в колонию

Суд признал 38-летнего жителя Выгоничского района виновным в применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей и приговорил к двум годам колонии строгого режима.

История произошла в селе Чеховка Погарского района. Мужчина, будучи нетрезвым, отказался проследовать в отдел полиции для проверки сообщения в связи с совершением им преступления и ударил участкового кулаком в лицо.

«Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.