ДТП у школы №13 в Бежицком районе: иномарки не поделили дорогу

В настоящее время устанавливается сумма нанесенного женщиной ущерба.

Автомобили затруднили проезд для других автомобилистов, в результате чего на перекрестке образовалась пробка.

Как предполагают в комментариях к публикации пользователи соцсети, таким образом игроки могли выместить злость за проигрыш.

Рекламная кампания ипотечного кредитования Банка УРАЛСИБ «В своем доме можно все» стала победителем ХII Ежегодной премии RETAIL FINANCE AWARDS в номинации «Креатив года». Проект Банка УРАЛСИБ был признан лучшей рекламной кампанией.

Никто из людей в результате происшествия не пострадал.

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Напомним, 24 января в поселке Путевка в кювет слетела легковушка.

Сведений о пострадавших нет.

От удара немецкая машина получила серьезные повреждения передней части. У американского автомобиля пострадала задняя дверь.

Инцидент случился около девяти утра недалеко от школы №13. По словам свидетелей, Volkswagen Polo выезжал со двора и врезался в Chevrolet Lacetti.

Авария с участием двух иномарок произошла 25 января в Бежицком районе, фото в соцсетях опубликовали очевидцы.

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