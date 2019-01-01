В Брянске во время ДТП с автобусом пострадал 81-летняя женщина

81-летняя пассажирка автобуса «Лиаз» №37 получила травмы во время аварии, которая произошла в Брянске на улице 2-я Мичурина 24 января.

Инцидент случился около трех дня. По предварительным данным, 64-летний водитель Renault Scenic, двигаясь по Есенина с левым поворотом на улицу 2-я Мичурина, не уступил дорогу автобусу под управлением 36-летнего водителя.

В итоге, во время торможения в автобусе упала 81-летняя пассажирка.

Врачи, назначив лечение, отпустили ее домой с диагнозом ушибы мягких тканей головы и лица.