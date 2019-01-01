В Брянске оштрафован лихач на Peugeot

Сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности водителя Peugeot, который 25 января нарушил правила дорожного движения.

Инцидент случился в начале одиннадцатого утра около дома №2 по улице Бурова. Автомобилист ехал на запрещающий сигнал светофора.

Водителя нашли в течение двух часов по записи в одной из соцсетей. В итоге мужчину оштрафовали по ч.1 ст. 12.12 КоАП РФ на 1000 рублей

«Кроме этого, водитель автомобиля Пежо привлечен к административной ответственности по ч. 3 прим. 1 ст. 12.5 КоАП РФ (за превышение допустимого уровня тонировки) в виде штрафа в размере 500 руб», - сообщили в пресс-службе ГИБДД.