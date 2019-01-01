Во дворах Брянска орудует «Бэтмен»

24 января в соцсетях появилось видео, на котором запечатлен хулиган, портящий автомобили жителей Брянска.

История произошла ночью во дворе дома №39 по улице 22 съезда КПСС. На записи видно, что неизвестный закрасил номера иномарки Renaut, а потом проколол колесо.

«Владелец авто был сильно удивлен, обнаружив утром необычный «тюнинг» на своем авто», - прокомментировал видео один из пользователей сети.

По словам брянцев, по всей видимости, этот неизвестный мужчина за что-то отомстил владельцу иномарки.

«Я думаю, перекрыл дорогу - заслужил», - написал Максим Максимов.

«Вот за то, что проколол, если найдут, то заслужит, нужно было просто ниппеля выкрутить», - высказал свое мнение Александр Злотников.

Фото - кадр видео.