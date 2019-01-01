Брянец разыскивает свидетелей ДТП в районе парковки БУМа

Никто из людей в результате происшествия не пострадал.

Неудобства для жильцов домов связаны с капитальным ремонтом водовода на Бабьегорском водозаборе.

Жильцы дома выбросили пепельницу с непотушенной сигаретой в мусорное ведро, стоящее в санузле.

В настоящее время полиция пытается установить личности злоумышленниц и их местонахождение.

«И скрылись с месте нарушения. Если кто владеет какой-либо информацией, дайте знать. Вероятно, это была Ауди», - поделился автор.

Инцидент случился около половины четвертого утра. По словам Владислава Брянского, неизвестные путем «дрифта» ударили автомобиль его девушки.

25 января в Бежицком районе Брянска произошло ДТП, в результате которого повредили автомобиль около парковки БУМа.

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