Страшное происшествие под Унечей: опрокинулась фура

26 января в Брянской области недалеко от Унечи случилась авария с участием большегруза, о ДТП сообщили очевидцы в соцсетях.

На опубликованных фотографиях видно, что опрокинутая фура лежит в кювете. Свидетели говорят, автомобилист не справился с рулевым управлениям и оказался в яме около дороги.

Пострадал ли сам водитель, неизвестно. Другие автовладельцы рассказывают, что трасса до и после ДТП была расчищена.

Официальных данных о происшествии пока не поступало.

Напомним, 24 января в поселке Путевка автомобиль слетел в кювет.