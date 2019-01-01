В Дятькове в колодце теплотрассы произошел пожар

27 января в 13-м микрорайоне Дятькова произошло возгорание в колодце теплотрассы.

Информацию о пожаре огнеборцы 19-й части получили в 20:17. Через четыре минуты они на двух автоцистернах прибыли по адресу. Как оказалось, горел мусор в колодце теплотрассы.

В гашении пламени использовали ручной ствол. За девять минут огонь локализовали, еще через 14 ликвидировали.

«Пострадавших нет. Причина уточняется», - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.