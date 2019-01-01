У брянца загорелось сено в сарае

27 января на территории одного из частных домовладений на улице Первомайской в Новозыбкове случился пожар, на тушение выезжали спасатели 16-й части.

Получив сообщение о возгорании в 18:47, огнеборцы прибыли по адресу через пять минут на двух автоцистернах. К тому времени, пламя охватило три рулона сена. В гашении сотрудники МЧС задействовали ручной ствол. Через две минуты огонь локализовали, еще за три ликвидировали.

Пострадавших не было.

«Причина уточняется», - объяснили в пресс-службе регионального МЧС.