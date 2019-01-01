В Брянске заключили под стражу сахалинского наркодельца
Сотрудники полиции Брянской области задержали 32-летнего жителя Сахалинской области, который подозревается за пропаганду наркотических средств.
Мужчину задержали в тот момент, когда он расклеивал объявления с предложением поработать наркокурьером. Кроме этого, во время задержания гражданин был нетрезвым.
«По решению суда в соответствии с санкцией статьи 6.13 Кодекса об административных правонарушениях РФ за пропаганду наркотических средств задержанный выплатит штраф в размере 5000 рублей», - сообщили в пресс-службе регионального МВД.
Кроме того, за немедицинское употребление наркотиков его заключили на неделю под стражу.
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