Под Новозыбковом 70-летний пенсионер угодил в больницу из-за водителя Fiat Ducato
27 января на трассе «Брянск-Новозыбков» произошла авария с участием автомобилей Fiat Ducato, Mercedes-Benz W210, пострадал 70-летний пенсионер.
Потерпевшим оказался водитель Mercedes-Benz W210.
Врачи поставили диагноз «сотрясение головного мозга, перелом правого лучезапястного сустава, перелом ребер слева, ссадины лица»; его отпустили с назначением лечения.
Само происшествие случилось в начале седьмого вечера на 195 километре упомянутой выше дороги.
По предварительной информации, 31-летний водитель автомобиля Fiat Ducato, двигаясь в сторону Брянска, не справившись с управлением, врезался в стоящий Mercedes-Benz W210.
От удара иномарка наехала на 70-летнего водителя указанного транспортного средства, который стоял перед ним.
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