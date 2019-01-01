В Комаричах во время пожара в квартире пострадал человек

28 января в поселке Комаричи на улице Калинина случилось возгорание в квартире жилого дома, в итоге ожоги получил один человек.

Информация о пожаре спасателям 24-й части поступила в 02:57. Через минуту они на двух автоцистернах прибыли на место. Выяснилось, что в квартире горела постель.

«На тушение работал ручной пожарный ствол. В 02.59 пламя локализовали, в 03.00 ликвидировали. Пострадал один человек», - сообщили в пресс-службе МЧС области.

Известно, что ожоги получил мужчина 40 лет.

Причина уточняется.

Еще один пожар случился 27 января на улице Октябрьской в Погаре. Огнеборцы 46-й части тушили частную баню. Пламя охватило стену строения. Его погасили за две минуты.